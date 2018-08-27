В Днепре "уставший" водитель маршрутки сбил семью с коляской

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В Днепре на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Дмитрия Яворницкого водитель маршрутки сбил детскую коляску, пострадали грудной ребенок и 5-летний мальчик.

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло на пешеходном переходе в воскресенье вечером.

"По словам очевидцев, маршрутка ехала на запрещающий сигнал светофора, когда оставалось еще целых 15 секунд. Почему-то начала ехать прямо на людей, которые переходили дорогу на зеленый, и сбила семью с коляской. Пострадали двое детей - 6-месячная девочка и 5-летний мальчик. Скорая забрала пострадавших в больницу на Космической. У девочки, которая была в коляске, - ссадины и ушибы, а вот у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он будто бы устал", - цитирует издание полицейских.

Для выяснения обстоятельств на месте аварии работал следователь.

Ранее сообщалось, что в Одессе в районе Клеверного моста экипаж патрульной полиции насмерть сбил человека.