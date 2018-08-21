В Одессе коп на служебном авто насмерть сбил пешехода

УНИАН

В ночь на воскресенье, 19 августа, в Одессе в районе Клеверного моста экипаж патрульной полиции насмерть сбил человека.

Как сообщает портал 048.ua, полиция прокомментировала ДТП спустя сутки.

"По предварительной информации, водитель служебного автомобиля полиции Mitsubishi совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте - он пересекал проезжую часть слева направо, внезапно перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение", - цитирует портал сообщение полиции.

Журналист Юрий Головчук выложил в Facebook видео с места аварии.

"В Одеесе в районе клеверного моста приблизительно в 2 часа ночи Патрульные насмерть сбили человека. Двигаясь на скорости 120-150 км/ч. Тело пролетело метров 200", - написал он.

"Рыба гниёт с головы, нет унас полицией! Работают одни дормоеды! конченые, и алочьные, мрази!У которых нет нечего святого!А только! сожалению, одни взятки в голове, и больше не чего!" "Бо понабирали без прав, а точніше з купленими правами вот і результати", "беспредел минтов уже достал!" "Надо сажать", - пишут возмущенные пользователи в комментариях к видео.

19 августа в Сумах произошло ДТП с участием Audi и полицейского Prius. После столкновения Prius влетел в группу пешеходов.