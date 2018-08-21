"Отклеилась борода". В Одессе задержан "штатный киллер" банды, опубликованы фото

В Одессе копы задержали "штатного киллера" банды / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Киевском районе Одессы полицейские во время патрулирования задержали "штатного киллера" банды, которую возглавляет "Олег Ренийский" (Олег Попеску, находится в международном розыске), прибывшего из непризнанного Приднестровья.

Копы обратили внимание на мужчину, поскольку у него отклеилась борода, осмотрели, нашли пистолет Макарова с патронами, а потом выяснили, что подозрительный человек является членом преступной группировки, написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, задержанному суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

"Можно утверждать, что, задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу "Олега Ренийского", сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю", — отметил автор.

В Одессе копы задержали "штатного киллера" банды / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее в полиции сообщили, что в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика. Мать пострадавшего говорила, что у ребенка ожоги на голове, шее и теле.