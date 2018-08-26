В Кривом Роге из лифта пришлось спасать бригаду спасателей

Дом, где застряли спасатели - обычная многоэтажка советских времен / Первый Криворожский

25 августа в одном из многоэтажных домов в Кривом Роге произошел курьезный инцидент - пришлось спасать бригаду спасателей, которая прибыла на помощь следователям но застряла в лифте, сообщил местный портал "Первый Криворожский".

Ранее в квартире на девятом этаже обнаружили мертвое тело. Спасателей вызвали, чтобы те помогли открыть дверь в квартиру, в которой скрывался подозреваемый в убийстве. Бригада решила сократить путь, так как идти им было на седьмой этаж дома. Читайте такжеДвухэтажное "чудо" с лифтом. Фото странного балкона в Киеве позабавило СетьОднако лифт застрял.

Спасателей в итоге вытащил из заточения лифтер.

Напомним, в начале апреля в Днепре в одной из многоэтажек на жилом массиве "Тополь" оборвалась кабина лифта, в которой ехала 17-летняя девушка, она пострадала и была госпитализирована.