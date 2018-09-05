На Одесчине в приюте подросток насиловал детей

Иллюстративное фото / Корреспондент.net

На Одесчине в одном из приютов 16-летний подросток насиловал и избивал детей из младших групп. Соответствующую информацию на собственной странице в соцсети Facebook обнародовал советник губернатора региона Артем Поланский.

По его словам, подросток попал в приют еще три года назад и сперва выглядел тихим и болезненным парнем.

Однако со временем он повзрослел, начал ходить обнаженным по приюту, насиловать детей младшей группы, а в случае отказа или попытки сопротивления − избивал.

Позже факты сексуального насилия были установлены достоверно. Проводится расследование.

По словам Поланского, один из пострадавших, восьмилетний мальчик, три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине педофил принудил к сексу девятилетнего мальчика.