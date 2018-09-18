"За минуту открыли": в Киеве обчистили авто известной ведущей

Инцидент произошел в Печерском районе столицы.
В понедельник, 17 сентября, днем в Печерском районе Киева неизвестные обокрали автомобиль ведущей "5-го канала" Янины Соколовой.
Преступление совершено в 15:30 возле гимназии "Консул", расположенной на ул. Круглоуниверситетской, написала телеведущая в Facebook.
"… на мою машину напали неизвестные. На протяжении минуты они открыли машину, обчистили ее и сбежали", — отметила Соколова.
По ее словам, украдено много видеоматериала проектов "Рандеву" и "Кино с Яниной Соколовой", а также документы.
Ранее сообщалось, что в Одессе во время гастролей в автобус группы "Скай", стоявший на парковке одного из пляжных клубов, залезли злоумышленники и украли все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары. Позже стало известно, что коллективу вернули украденное.