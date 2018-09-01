Группу "Скай" ограбили в Одессе: музыканты объявили вознаграждение за возврат инструментов

Инцидент произошел во время гастролей.
Во время гастролей в Одессе ограбили известную украинскую группу "Скай".
Злоумышленники залезли в гастрольный автобус исполнителей, который стоял на парковке одного из пляжных клубов Одессы. Об этом сообщила PR-менеджер коллектива Ирина Аракелян на своей странице в Facebook.
"С автобуса похитили все инструменты, в том числе 2 эксклюзивные гитары музыкантов. Частичный список вещей, похитили: синтезаторы - Nord Stage 2EX и Korg Microkorg, бас-гитары - Woodstock и Jolana, акустическая гитара Martin, два эксклюзивных педалборда, барабанный сэмплер Roland SPD-S, железо Zildzian и другое техническое оборудование", - отметила Аракелян.
Музыканты просят установить личности воров, и обещают вознаграждение за возврат аппаратуры.
"Важно! Тому, кто вернет целые и невредимые инструменты, выделено вознаграждение в размере 2000 $!", - пообещала PR-менеджер коллектива.
Максимальний репост! Друзі, з нами трапилась дуже прикра історія: вчора в Одесі на парковці клубу "Пляжнік" у нас вкрали те, без чого просто неможливо уявити гурт СКАЙ, - наші інструменти. Прихильники творчості гурту СКАЙ чудово знають, що ми завжди граємо наживо, без використання фонограм. Саме тому втрата інструментів - це дуже болючий удар для нас. Ми ніколи і подумати не могли, що колись потрапимо у таку ситуацію... Але маємо, що маємо. Список викрадених речей ми навели в Facebook (в інстаграм весь текст не вміщується) Не втрачаємо надію знайти свідків цього злочину, тому просимо про максимальний репост. Можливо, саме серед ваших друзів є людина, яка допоможе нам віднайти те, що було вкрадено з нашого концертного автобусу. За надання інформації, яка допоможе повернути нам інструменти, обіцяємо щедру винагороду - нашу безмежну вдячність, +100500 до карми та 2 000 доларів.
Ранее умер бывший концертный директор "Океана Эльзы" и "Скай".