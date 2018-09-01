Группу "Скай" ограбили в Одессе: музыканты объявили вознаграждение за возврат инструментов

Группу Скай ограбили в Одессе / Фото: https://skai.com.ua

Во время гастролей в Одессе ограбили известную украинскую группу "Скай".

Злоумышленники залезли в гастрольный автобус исполнителей, который стоял на парковке одного из пляжных клубов Одессы. Об этом сообщила PR-менеджер коллектива Ирина Аракелян на своей странице в Facebook.

"С автобуса похитили все инструменты, в том числе 2 эксклюзивные гитары музыкантов. Частичный список вещей, похитили: синтезаторы - Nord Stage 2EX и Korg Microkorg, бас-гитары - Woodstock и Jolana, акустическая гитара Martin, два эксклюзивных педалборда, барабанный сэмплер Roland SPD-S, железо Zildzian и другое техническое оборудование", - отметила Аракелян.

Музыканты просят установить личности воров, и обещают вознаграждение за возврат аппаратуры.

"Важно! Тому, кто вернет целые и невредимые инструменты, выделено вознаграждение в размере 2000 $!", - пообещала PR-менеджер коллектива.

Ранее умер бывший концертный директор "Океана Эльзы" и "Скай".