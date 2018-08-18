Богдан Уцеха умер из-за проблем с сердцем / Богдан Уцеха/Фейсбук

Вчера, 17 августа, умер бывший концертный директор одной из самых популярных украинских групп "Океан Эльзы" Богдан Уцеха.

"Богдан Уцеха, который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, оставил этот мир... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя", - сообщили на официальной странице группы в Facebook.

Свои соболезнования выразил и лично фронтмен группы Святослав Вакарчук.

Не стало Богдана Уцехи. В свій час він був нашим концертним менеджером і дуже нам допомагав. Але найголовніше, він завжди був дуже світлою людиною. Шкода, що так рано...Спочивай з миром, Бодя! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 18 августа 2018 г.

Богдан Уцеха также был директором не менее популярных в Украине групп "Скай" и "ТНМК". Товарищ Уцехи Борис Гинжук сообщил что, у продюсера были проблемы с сердцем.

Читайте такжеУмерла Арета Франклин"Вчера умер мой лучший друг Богдан. У него были проблемы с сердцем", - написал Гинжук в соцсети.

Свои соболезнования родным и близким Богдана Уцехи выразили участники группы ТНМК Фоззи и Фагот, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Женя Галич, Саша Кольцова, Анжелика Рудницкая и многие другие.

Напомним, 18 августа после короткой болезни экс-генсек ООН Кофи Аннан умер в Женеве на 81-м году жизни. Он был первым чернокожим генеральным секретарем ООН, занимал пост с 1997 по конец 2006 года. Узнать больше жизни дипломата можно здесь.