Бойня в Керчи: росСМИ показали, где тренировался "керченский стрелок"

21 октября 2018, 10:37

Подозреваемый в массовых убийствах в колледже в Керчи сжег свой ноутбук, отметили журналисты.

Российские журналисты выяснили, что Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома
Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома, выяснили российские журналисты / 112

Российские журналисты утверждают, что в захваченном РФ Крыму нашли и показали силовикам, где тренировался подозреваемый в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков.

Возможный злоумышленник в Керчи возле своего дома (живет на ул. Льва Толстого) в заброшенной и почти разрушенной постройке стрелял, собирал и испытывал самодельные бомбы, пишет Лайф со ссылкой на данные корреспондента.

"Накануне бойни (Росляков — Ред.) отнес туда все свои вещи, ноутбук, телефон и записи, после чего все сжег… Дроби не нахожу, но рядом очаг костра. В нем сожженные бумаги. В основном зола, но сохранилось три обрывка. Это тетрадка по алгебре. Почерк ровный, однако из обрывков ничего не следует", — отметил журналист.

По его данным, на месте тренировок он заметил еще один очаг — там был "обгоревший ноутбук, виднеется шлейф от сгоревшего телефона, но табличка с уникальным IMEI-кодом (международный идентификатор мобильного оборудования — Ред.) не обгорела".

Читайте такжеСМИ узнали, когда "керченский стрелок" начал планировать бойню в колледже"... в углу замечаем остатки самодельной бомбы, точно такой же, какую нашли в рюкзаке Влада Рослякова… валяются банка с маслом для оружия, остатки изоленты, — говорится в материале.

  • Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома, выяснили российские журналисты life.ru
  • Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома, выяснили российские журналисты life.ru
  • Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома, выяснили российские журналисты life.ru
  • Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома, выяснили российские журналисты Скриншот видео с life.ru
  • Владислав Росляков перед бойней в колледже испытывал самодельные бомбы у своего дома, выяснили российские журналисты Скриншот видео с life.ru

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

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Крым Керчь база колледж Владислав Росляков
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