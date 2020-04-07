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Кровавая стрельба в Николаеве: версии покушения на одиозного бизнесмена Мультика

7 апреля 2020, 21:37

В МВД считают, что у злоумышленников могло быть несколько мотивов покушения на Михаила Титова.

Титов, Мультик, Николаев
Полиция назвала основные версии покушения на Мультика / antikor.com.ua

В полиции назвали основные версии кровавой стрельбы, которая произошла вчера, 6 апреля, в самом центре Николаева.  В результате покушения был ранен местный бизнесмен Михаил Титов (по прозвищу Мультик).

Как сообщили в пресс-службе МВД, правоохранители рассматривают пять версий покушения.

Стрельбу квалифицировали по признакам п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).

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"В частности, преступление могло быть совершено на почве мести; преступление связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе; поводом стала конкуренция в бизнесе; преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений; покушение на убийство было совершено по заказу", - сообщили правоохранители.

Кроме этого, было обнаружено оружие, из которого было совершено покушение.

"На техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищена в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу", - сообщили в МВД.

Сейчас пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Ранее Главред писал, что покушение на бизнесмена произошло вчера, 6 апреля, во дворе офисного центра Техноконтракт в Николаеве. Информация о втором пострадавшем в результате стрельбы не подтвердилась.

Позже в Сети появилось видео с места преступления.

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