В Харькове горела ювелирная фабрика: восемь погибших, опубликовано видео

В Харькове на поселке Жуковском около 12:00 загорелась Харьковская ювелирная фабрика, которая работает на территории завода "Хартрон". Спустя два часа пожар удалось ликвидировать.

По словам очевидцев, изначально огнем был охвачен четвертый этаж здания, но вскоре огонь перекинулся и на пятый, сообщает sq.com.ua.

Чтобы не сгореть заживо, люди стали выпрыгивать из окон, в результате чего не обошлось без жертв.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, по предварительной информации, в ЧП, по предварительным данным, погибли 8 человек, еще 7 пострадали.

Напомним, 5 января на Херсонщине в курортном поселке Железный Порт сгорело здание базы отдыха "Славутич".

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливается.

видео: youtube.com