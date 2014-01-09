Два украинца сорвались с обрыва при восхождении на Эльбрус

Двое украинских туристов 9 января сорвались при восхождении на гору Эльбрус с обрыва на высоте 5100 м.

По данным ГУ МЧС РФ в Кабардино-Балкарии, сообщение о происшествии поступило 9 января в 09:30

По информации спасателей, 2 альпиниста из Украины, совершавших восхождение на Эльбрус в составе группы из 8 человек, сорвались с обрыва на высоте 5100 м.

На помощь украинской группе выдвинулся Эльбрусский поисково спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники (1 ратрак и 1 УАЗ вездеход). Информация уточняется.

Как ранее писал "Главред", в июле прошлого года в Кабардино-Балкарии во время восхождения на пик Пушкина (5100 м) погиб украинский альпинист.

По данным МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике, украинец сорвался, находясь на высоте 3500 метров. Погибший был профессиональным альпинистом, руководителем группы, состоявшей из двух человек.

(Фото из архива МЧС)