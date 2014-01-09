Украинских альпинистов, сорвавшихся на Эльбрусе, нашли живыми

Спасатели обнаружили живыми двух туристов из Украины, сорвавшихся при восхождении на гору Эльбрус.

По данным ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, один из туристов находится в тяжелом состоянии, второй не пострадал.

"Спасатели прибыли на место происшествия и произвели спуск к месту падения. По информации, оба члена группы живы, один человек в тяжелом состоянии, второй не пострадал", – говорится в сообщении.

В данный момент проводятся работы по подъему упавших альпинистов, сообщили российские спасатели.

Как ранее писал "Главред", утром 9 января стало известно, что двое украинских туристов сорвались с обрыва на высоте 5100 м при восхождении на гору Эльбрус.

Им на помощь отправился спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники.

Фото: masterok