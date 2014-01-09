Украинец, пострадавший на Эльбрусе, госпитализирован с травмами головы

Спасатели подняли украинских альпинистов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус.

По данным ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, один из них госпитализирован в ЦРБ города Тырныауз с травмами головы, второму помощь врачей не понадобилась.

"Спасатели передали пострадавших работникам Центра медицины катастроф. Один из пострадавших с травмами головы доставлен в Центральную районную больницу города Тырныауза. Второй альпинист в госпитализации не нуждается", – сообщили в МЧС России.

Как ранее писал "Главред", утром 9 января стало известно, что двое украинских туристов сорвались с обрыва на высоте 5100 м при восхождении на гору Эльбрус.

Им на помощь отправился спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники.

Позже спасатели сообщили, что нашли их живыми, но один из них находится в тяжелом состоянии.