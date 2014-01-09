Подробности происшествия на Эльбрусе: пострадали не украинцы, а россияне – СМИ

Как стало известно, туристами, сорвавшимися с обрыва при восхождении на Эльбрус 9 января, были жители российского города Курск, сообщает Сегодня.

Руководителем группы из 8 человек, совершавшей восхождение на Эльбрус, был опытный альпинист, выходец из Одессы Владимир Клебанский, но двое пострадавших альпинистов – россияне.

"В Интернете уже пишут, что они одесситы, но это не так. Из Одессы был только руководитель группы. Сразу скажу, что группа самодеятельная, никак не зарегистрированная и не имеющая никакого статуса, хотя ее руководителя я знаю, он одессит и опытный альпинист", – рассказал изданию директор Одесского альпклуба Мстислав Горбенко.

По его словам, одесский Клебанский первым оказал помощь сорвавшимся с обрыва туристам и спустил пострадавшего россиянина к подножию горы, а уж туда подъехали спасатели.

Как ранее писал "Главред", сегодня утром ГУ МЧС РФ в Кабардино-Балкарии сообщило, что двое украинских туристов 9 января сорвались при восхождении на гору Эльбрус с обрыва на высоте 5100 м.

Позже ведомство сообщило, что оба туриста найдены живыми, а один из них госпитализирован в местную больницу с травмами головы.

Фото: risk.ru