Подробности происшествия на Эльбрусе: пострадали не украинцы, а россияне – СМИ

9 января 2014, 14:59

Группу российских туристов вел инструктор из Одессы.

Как стало известно, туристами, сорвавшимися с обрыва при восхождении на Эльбрус 9 января, были жители российского города Курск, сообщает Сегодня.

Руководителем группы из 8 человек, совершавшей восхождение на Эльбрус, был опытный альпинист, выходец из Одессы Владимир Клебанский, но двое пострадавших альпинистов – россияне.

"В Интернете уже пишут, что они одесситы, но это не так. Из Одессы был только руководитель группы. Сразу скажу, что группа самодеятельная, никак не зарегистрированная и не имеющая никакого статуса, хотя ее руководителя я знаю, он одессит и опытный альпинист", – рассказал изданию директор Одесского альпклуба Мстислав Горбенко.

По его словам, одесский Клебанский первым оказал помощь сорвавшимся с обрыва туристам и спустил пострадавшего россиянина к подножию горы, а уж туда подъехали спасатели.

Как ранее писал "Главред", сегодня утром ГУ МЧС РФ в Кабардино-Балкарии сообщило, что двое украинских туристов 9 января сорвались при восхождении на гору Эльбрус с обрыва на высоте 5100 м.

Позже ведомство сообщило, что оба туриста найдены живыми, а один из них госпитализирован в местную больницу с травмами головы.

Фото: risk.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина Курск Кабардино-Балкария Эльбрус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять