На Луганщине суд выпустил на свободу виновника смертельного ДТП

Первомайский горсуд Луганской области выпустил на свободу виновника резонансного ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, а 18-летний парень остался инвалидом.

Суд дал водителю пять лет лишения свободы с 3-летним испытательным сроком, сообщает ТСН.

Судья зачитывал приговор под возмущенные возгласы в зале. Отец погибшей девушки и ее близкие не могли скрыть эмоций - девушка полчаса не дожила до своего 17-летия. Люди уверены, что приговор мягкий из-за того, что за рулем был парень, близкий к семье местного чиновника.

Суд согласился с версией обвиняемого, что погибшая якобы сидела в машине и ее выбросило в окно. Таким образом, это был несчастный случай.

Более два года родственники погибшего и пострадавшего парня писали во все инстанции. После открытия уголовного производства обвиняемого долго не брали под стражу. Сначала он попал в больницу, а потом его признали больным эпилепсией. Экспертизы каждый раз откладывали, показания людей не совпадали. Из-за этого, говорит представитель истцов, приговор был ожидаемым.

Обжаловать решение суда настроены не только родственники погибшей. Прокуратура, которая просила 8 лет заключения, также считает приговор чрезмерно мягким.

Удовлетворен приговором лишь осужденный. Его защитник говорит, что решение суда оспаривать не будут. Апелляцию прокуратура планирует представить уже в ближайшие дни.

Ранее "Главред" сообщал, что авария произошла еще в октябре 2011 года. Свидетели подтверждали: скорость автомобиля была 110-120 км/час. Он мчал с сигнализацией, мигалками, а номера были заклеены.

"Машину эту перекрутило, она врезалась в столб, у столба стояла Елена. Получается, врезалась машина в нее. Когда мы все подбежали, бросились искать водителя, водитель скрылся", - рассказала жительница Первомайска Алина Наталенко.

На месте аварии остался еще один пострадавший. 18-летний Дмитрий семь дней был в коме. Выжил, но потерял память. Родные убеждены, что человек, который был за рулем, просто подкупил следователей чтобы избежать наказания.

Фото, видео: ТСН