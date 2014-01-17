В Умани бизнесмена-регионала застрелили в его кабинете

Утром 17 января председателя правления ПАО "Уманьгаз" Владимира Мельника, возглавлявшего уманскую городскую организацию Партии регионов, застрелили в его служебном кабинете.

Об этом сообщили в милиции Черкасской области? сообщает УНН.

"Установлено, что в кабинет директора зашел неизвестный, совершил выстрелы из пока неустановленного оружия. Владимир Мельник от полученных ранений погиб на месте. Главного бухгалтера ранили. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия", – сообщили в ведомстве, добавив, что на место происшествия выехало руководство УМВД в Черкасской области и представители прокуратуры.

Справка: Владимир Мельник родился 18 июня 1962 г. в поселке Дибровка Миргородского района Полтавской области. Образование высшее. В 1997 году окончил Украинский транспортный университет, специальность "Инженер автомобильного хозяйства"; в 2009 году окончил институт последипломного образования Уманского государственного аграрного университета, специальность "Экономист".

Трудовая деятельность: 1983-1987 г.г. - мастер Уманского завода сельскохозяйственного машиностроения "Уманьферммаш". 1987-1988 гг - механик гаража Уманского межрайонного производственного управления газового хозяйства. 1989-2003 - первый заместитель председателя правления ОАО "Уманьгаз".

С 2004 года - председатель правления ОАО "Уманьгаз". В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Черкасского областного совета. Заслуженный работник промышленности Украины.

Фото: УНН