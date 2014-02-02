Под Донецком горят цистерны с газом: эвакуированы 250 жителей ближайшего села

В Донецкой области 2 февраля на железнодорожном перегоне Красноармейского района Донецкой области во время следования грузового поезда из 65 цистерн сошли с рельсов и загорелись четыре цистерны с пропан-бутаном.

По данным пресс-службы ГСЧС, масштабный пожар, возникший в результате возгорания цистерн, привел к задержке пассажирских поездов, изменению графика и маршрутов для поездов.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 57 единиц техники и 314 человек личного состава.

Угроза химического отравления газом пропан-бутан и продуктами его горения для жителей близлежащих сел Ленино и Удачное, расположенных соответственно на расстоянии 1 и 4 километров от очага пожара, отсутствует. Для предотвращения малейшей угрозы населению работниками ДСНС Украины временно отселены на противоположную сторону села 250 жителей Ленино. Таким образом спасатели максимально обезопасили жителей сел.