Украинские туристы попали в ДТП в Польше, есть погибшие

В аварии погибли два человека, около 11 ранены, трое из них — в тяжелом состоянии.
"Два человека погибли, около 11 ранены, трое из них — в тяжелом состоянии. Все раненые доставлены в больницу. Это украинцы, пассажиры автобуса", — сообщила изданию Gazeta.pl представительница полиции в Отвоцке Каролина Пардей, пишет РИА Новости.
Пассажиров, которым не понадобилась медицинская помощь, микробусом отправили в Люблин. Чтобы вытащить автобус из кювета, где он оказался после столкновения, на место были вызваны пожарные. Дорога была перекрыта, транспортный поток направлен в объезд.
Напомним, 10 февраля, в Беларуси произошло ДТП, жертвами которого стали два украинца, еще несколько человек получили ранения.
Личности погибших граждан Украины установлены, их родственники о происшествии информированы. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Республике Беларусь и МИД Украины.
фото: tvnwarszawa.tvn24.pl