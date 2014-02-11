Подробности ДТП в Польше: погиб один украинец, трое - в больнице

Стали известны подробности смертельного ДТП в Польше, в котором погибли два человека.

По информации директора департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебийниса, в аварии погиб один гражданин Украины, трое – госпитализированы, сообщает Интерфакс-Украина.

На трассе "Варшава-Люблин" столкнулись автобус "Познань-Коломыя" с легковым автомобилем.

По информации МИДа, в автобусе находилось 19 граждан Украины. В результате ДТП водитель автобуса – украинец – погиб на месте, 11 пассажиров были доставлены в больницу.

"В данное время в медучреждениях находятся трое граждан Украины с разными травмами", - сообщил дипломат.

По его словам, на место выехал украинский консул в Польше, принимаются меры для возвращения украинцев на родину.

Напомним, 10 февраля на трассе Варшава-Люблин в районе населенного пункта Воля-Дуцка попал в ДТП автобус с украинскими туристами.

Ранее сообщалось о двух погибших и около 11 раненых, трое из них — в тяжелом состоянии. Все раненые доставлены в больницу.