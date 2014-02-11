Минэнерго усилило охрану газовой трубы

Со вторника, 11 февраля, Министерство энергетики и угольной промышленности поручило перевести на усиленный режим охраны систему магистральных газопроводов страны для обеспечения внутренних потребителей природным газом, осуществления его надежного транзита.

Соответствующее поручение закреплено приказом министерства №131от 11 февраля 2014 года, текст которого обнародован на сайте Минэнергоугля.

Согласно документу, НАК "Нафтогаз Украины" поручено принять все необходимые меры для выполнения приказа на подконтрольных ей предприятиях и обществах, безотлагательно реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций.

Госхолдинг также обязан круглосуточно взаимодействовать с соответствующими территориальными подразделениями ГосЧС, МВД, координационными группами Антитеррористического центра при региональных органах СБУ в областях.

В министерстве напомнили, что по информации СБУ, есть случаи сообщений об угрозе неправомерных действий в отношении магистральных газопроводов, которые пролегают по территории Украины. В случае несанкционированного вмешательства в работу ГТС может быть создана угроза наступления ЧП и аварий на объектах повышенной опасности (подземных хранилищах газа, компрессорных и газораспределительных станциях).

Кроме того, возникают предпосылки к прекращению транзита российского природного газа в страны Европы, прекращение поставок газа в населенные пункты и промышленным объектам, что может привести к техногенным катастрофам .

Ранее "Главред" сообщал, что 25 января активисты "Спільної справи" захватили здание Минэнерго, расположенное в нескольких сотнях метров от Майдана Независимости.

Охранники не стали оказывать сопротивления, однако спустя несколько часов активисты освободили захваченное здание.

Фото: ZN.UA