МВД грозит оружием освободить милиционеров, попавших в плен к майдановцам

В четверг, 20 февраля, стало известно, что что активисты Майдана захватили в плен почти 70 военнослужащих Внутренних войск. Их судьба остается неизвестной.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Пока остается неизвестной судьба почти 70 военнослужащих внутренних войск, которых захватили экстремисты", - говорится в сообщении.

При этом в МВД отметили, что для освобождения своих коллег стражи порядка имеют право применять все разрешенные законом средства, в том числе и боевое оружие.

Прямую трансляцию с места столкновений смотрите здесь.

Как уточнили в МВД, в плен было захвачено 67 бойцов внутренних войск.

В то же время, как информирует пресс-служба ВО "Свобода", "20 февраля 2014 года в Украинском доме и Октябрьском дворце было взято в плен около 60 бойцов Внутренних войск, которые сейчас находятся в безопасности. Пленным была оказана первая медицинская помощь".

По словам народного депутата-свободовца Игоря Мирошниченко, "мы имеем одну простую задачу в отношении пленных – сохранить им жизнь от расправы или самосуда. Мы четко осознаем, что это такие же люди, как и все остальные, но они выполняли преступные приказы, которые дает им власть. Они получили первую медицинскую помощь, их жизнь будет сохранена. Их не истязают и над ними не издеваются".

Ранее "Главред" сообщал, что солдаты ВВ сдались в плен майдановцам после захвата активистами Октябрьского дворца. Больше подробностей о "кровавом четверге" читайте здесь.