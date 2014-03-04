В Крыму журналистов "1+1" взяли в заложники и грозили расправой

Во вторник, 4 февраля, на въезде в Крыму журналистов "1+1" задержали вооруженные люди в камуфляжной форме, отобрали у них камеры и угрожали расправой.

Об этом сообщает ТСН.Спецвипуск.

Съемочную группу телеканала без объяснений остановили молодые люди без опознавательных знаков, которые назвали себя "Беркутом" и кубанскими казаками. Найдя у съемочной группы "1+1" камеры и удостоверения журналистов, вооруженные мужчины начали угрожать расправой и отобрали камеры.

Неизвестные взяли журналистов в заложники и сказали, что будут использовать их в качестве живого щита, если на блок-пост будут наступать. После длительных переговоров съемочную группу "1+1" отпустили, но на Крымский полуостров так и не дали проехать.

Журналисты также сообщили, что на въезде к Крымскому полуостровув Чонгаре стоит блок-пост с десятком вооруженных военных. Они останавливают все авто и без объяснений и проводят обыск.

Ранее "Главред" сообщал, что нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль заявил, что бойцы крымского "Беркута" подняли бунт - захватили здания местной власти и перекрыли въезды на полуостров - на Чонгаре и со стороны Армянска.

Фото: tsn.ua