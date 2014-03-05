Число погибших во время протестов в Украине возросло до 99-ти

Согласно оперативным данным, во время массовых акций в Киеве и регионах Украины погибли и умерли 99 человек.

Об этом со ссылкой на Минздрав сообщает УНИАН.

"Согласно оперативным данным, с 30 ноября 2013 года погибли и умерли на территории Украины 99 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 18 февраля по 5 марта из мест обострения столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения за медицинской помощью обратились 1039 пострадавших, 676 из них были госпитализированы.

На лечении в заведениях здравоохранения Киева на 6.00 5 марта находятся 210 человек.

За последние сутки на 6.00 5 марта за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратился 31 человек, 19 из них госпитализированы.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами столкновений в центре Киева стали более 80 человек, которые получили название "Небесной сотни".