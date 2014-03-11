Число погибших за время протестов на Майдане возросло до 102 человек

Количество погибших в результате столкновений на Майдане за период с 30 ноября 2013 года до 11 марта 2014 года возросло до 102 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 06.00 часов 11 марта 2014 к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратился 1221 пострадавший, 795 из них были госпитализированы.

На лечении в учреждениях здравоохранения Киева на данный момент находится 179 человек.

За последние сутки за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратилось 26 человек, 17 из них госпитализированы.

Напомним, 6 марта украинский Минздрав сообщил, что с 30 ноября 2013 года число погибших в центре Киева составило 100 человек.

При этом не уточнялось, сколько погибших со стороны активистов, а сколько – со стороны силовиков. По последним официальным данным, последних было 16 человек.

Всех их – протестующих и силовиков – называют "Небесной сотней".