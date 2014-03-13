В Донецке сторонники России забросали яйцами и петардами митинг "За единство Украины"

В четверг, 13 марта, в Донецке был организован митинг "За единство Украины", однако пророссийские активисты забросали его участников яйцами и петардами.

Об этом сообщает "ОстроВ".

Сторонники единства Украины громко включили песню "Спят курганы темные" и развернули огромный флаг Украины. Их идейные противники - пророссийские активисты – начали свистеть и кричать "Позор". Сторонники целостности страны держат в руках украинские флаги, у многих флаги накинуты на плечи.

При этом проссийских активистов на площади Ленина собралось около тысячи человек. За единство Украины - примерно столько же. Часть пророссийских активистов подошли вплотную к оцеплению милиции и кричат: "Милиция с народом".

Милиция двойным кордоном встала между противоборствующими сторонами, однако пророссийские митингующие начали массовый обстрел митинга за единую Украину яйцами и петардами. Кроме того, бросили несколько дымовых шашек, которые заполнили площадь Ленина едким дымом.

Митингующие просят милицию прекратить провокации со стороны пророссийских активистов. Некоторые шашки "заукраинцы" возвращают туда, откуда они прилетели.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 марта участники пророссийского митинга в Донецке срывали и поджигали флаги Украины и донецкого футбольного клуба "Шахтер".

Фото: @vital_ovchar