В Киеве возле метро "Харьковская" произошла перестрелка: трое раненых

В понедельник, 24 марта, возле станции метро "Харьковская" в Киеве произошла перестрелка с применением травматического оружия.

Об этом со ссылкой на киевскую милицию передает "Интерфакс-Украина".

В результате инцидента ранения получили три человека.

"По предварительным данным, возник конфликт, в результате которого было применено травматическое оружие. Ранены три человека, они госпитализированы", - сообщили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.