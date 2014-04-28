В Крыму четырех женщин убили и сожгли в собственном доме

В убийстве подозревают 29-летнего квартиранта
В оккупированном Россией Крыму произошло жуткое преступление – четырех женщин убили, а их тела сожгли.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России сообщает УНИАН.
46-летняя хозяйка дома и ее 12-летняя дочь, а также 44-летняя женщина и ее 16-летняя дочь, которые приехали в гости, были обнаружены мертвыми в селе Героическое Сакского района 27 апреля.
"После локализации пожара обнаружены тела с множественными проникающими колото-резаными ранами. По результатам осмотра места происшествия следователи установили, что пожар в жилом доме произошел в результате поджога", - говорится сообщении пресс-службы ведомства.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний Артур Т., который с февраля жил в доме 46-летней женщины. Он объявлен в розыск.
Ранее "Главред" сообщал об убийстве крымского татарина, который был схвачен пророссийскими боевиками на митинге за единую Украину.