В Крыму четырех женщин убили и сожгли в собственном доме

В оккупированном Россией Крыму произошло жуткое преступление – четырех женщин убили, а их тела сожгли.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России сообщает УНИАН.

46-летняя хозяйка дома и ее 12-летняя дочь, а также 44-летняя женщина и ее 16-летняя дочь, которые приехали в гости, были обнаружены мертвыми в селе Героическое Сакского района 27 апреля.

"После локализации пожара обнаружены тела с множественными проникающими колото-резаными ранами. По результатам осмотра места происшествия следователи установили, что пожар в жилом доме произошел в результате поджога", - говорится сообщении пресс-службы ведомства.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний Артур Т., который с февраля жил в доме 46-летней женщины. Он объявлен в розыск.

Ранее "Главред" сообщал об убийстве крымского татарина, который был схвачен пророссийскими боевиками на митинге за единую Украину.