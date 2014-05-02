Число жертв боев в центре Одессы возросло до трех

Число погибших во время массовых столкновений патриотов и сепаратистов в центре Одессы возросло до трех человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу горуправления милиции сообщает "Интерфакс-Украина".

"Один из погибших, как сообщалось ранее, получил огнестрельное ранение в легкое. Что послужило причиной смерти остальных – пока не известно", - сказали в милиции.

Также там сообщили, что в ходе беспорядков пострадали три сотрудника милиции. Количество пострадавших участников массовых беспорядков пока не известно.

По информации источника в правоохранительных органах, один из пострадавших сотрудников милиции – заместитель начальника главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучетжи, он получил ранение в руку.

По состоянию на 19.00 сторонники единой Украины разогнали своих оппонентов с Куликово поля и теперь вылавливают отдельные группы оппонентов по всему центру Одессы.

Милиция по факту массовых беспорядков в Одессе начала уголовное производство по части 2 статьи 294 УК (массовые беспорядки).

Позже в областной милиции тоже заявили о трех погибших в результате противостояния.

Ранее "Главред" сообщал, что после сегодня в Одессе сепаратисты напали на участников митинга за единую Украину. Уже пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты и правоохранители.

Фото: 048.ua