Бойня в Одессе: при пожаре и штурме Дома профсоюзов погиб 31 человек

В Одессе при пожаре и штурме Дома профсоюзов на Куликовом поле погибли не менее 30 человек.

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области не менее 30 человек погибли, сообщает УНИАН.

Как сообщают представители милиции, столкновения на Куликовом поле продолжаются, более 30 человек задержаны и доставлены в райотделы милиции.

На место прибыли спасатели, машины скорой помощи, милиция, а также группа спецподразделения, которая задержала несколько сепаратистов. Из здания продолжается эвакуация людей.

По данным облУВД, в Доме профсоюзов погиб 31 человек: 27 - от угарного газа, еще 8 разбились, выпрыгнув из окон. За помощью к врачам обратились 50 человек, 10 из них - правоохранители.

Напомним, что в Одессе проукраинские активисты ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Антимайдановцы скрылись в здании, отстреливались и бросали камни. Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание.

Ранее "Главред" сообщал, что во время пожара в Доме профсоюзов погибли люди. Огнем охвачены второй и четвертый этаж 5-этажного здания. Некоторые, спасаясь от огня, начали выпрыгивать из выбитых окон.

На земле лежит много неподвижных тел, некоторые накрыты флагами Украины. Из здания по проукринским активистам вели прицельный огонь из огнестрельного оружия.