В Артемовске похищен российский журналист: боевики требуют огромный выкуп

В ночь на понедельник, 12 мая, в Артемовске Донецкой области был похищен российский журналист - корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, за которого боевики потребовали выкуп в 30 тыс. долл.

Еще один российский журналист - корреспондент "Эха Москвы" Алья Азар написал в своем микроблоге в Твиттере: "Каныгин ночью прислал смс, что его похитили. Вроде бы его возили в Славянск, коллега заплатил выкуп 1000 долл., обещали отпустить, но телефон вне доступа".

Также эту информацию подтвердил в своем Facebook Мустафа Найем: "Сегодня в 4 утра в Артемовске похитили журналиста Новой газеты Павла Каныгина. Связи с ним до сих пор нет".

Любопытно, что в опубликованном Найемом сообщении речь идет о выкупе в 30 тыс. долларов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области террористами был похищен начальник горУВД Мариуполя Валерий Андрощук, за которого террористы потребовали огромный выкуп. Сейчас он уже на свободе

Фото: khmerhn.com, facebook.com/Mefistoff