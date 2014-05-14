В Енакиево уже 17 часов горит шахта

В Енакиево Донецкой области 13 мая днем около 16.00 начался пожар на шахте им. Карла Маркса ГП "Орджоникидзеуголь", на горизонте 1000 метров, в тупиковой выработке возник пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, во время возникновения пожара на аварийном участке горняков не было, всего в шахте работало 60 горняков, из которых самостоятельно вышли на поверхность 50 горняков, еще 10 горняков остались для поддержки функционирования шахты.

По состоянию на утро 14 мая тушение пожара продолжается, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 7 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 13 мая в Турции произошла авария на шахте. Погибли более 200 горняков.