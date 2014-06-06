Бои в Славянске: после обстрела загорелись 10 тонн серы

В четверг, 5 июня, вечером в захваченном террористами Славянске на территории бывшего химкомбината из-за артобстрела загорелись 10 тонн сухой серы.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "ОстроВ".

На место возгорания прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар около 21.00. Информации о пострадавших нет.

"Предварительная квалификация - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога, взрыва или иным способом) ", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Главред" сообщал, что под Славянском боевики заминировали, чтобы взорвать емкости с серной кислотой, размещенные на территории одного из комбинатов.