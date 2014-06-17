На Полтавщине взорвался газопровод: опубликовано видео

На Полтавщине в Лохвицком районе произошел взрыв на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

Как сообщили в МВД Полтавской области, 17-го июня около 14 часов 20 минут в дежурную часть Лохвицкого райотдела милиции поступило сообщение от 52-летней местной жительницы о том, что произошел взрыв.

По информации ведомства, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа милиции.

На месте было установлено, что около 1 км от села Исковцы Лохвицкого района произошел взрыв "Урангой-Помары-Ужгород".

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают милиционеры и сотрудники ГСЧС. Проводится проверка.

По словам руководителя пресс-центра МВД в Полтавской области Юрия Сулаева, высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущается в радиусе до 1 км, предает УНИАН.

"Сейчас идет перекрытие газа на поврежденном участке", - сказал Сулаев.

Также представитель МВД отметил, что причины возникновения пожара будут выясняться после его ликвидации.

видео: 1stVideoChannel