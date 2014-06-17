На Полтавщине взорвался газопровод: опубликовано видео

По предварительной информации, пострадавших нет.
На Полтавщине в Лохвицком районе произошел взрыв на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.
Как сообщили в МВД Полтавской области, 17-го июня около 14 часов 20 минут в дежурную часть Лохвицкого райотдела милиции поступило сообщение от 52-летней местной жительницы о том, что произошел взрыв.
По информации ведомства, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа милиции.
На месте было установлено, что около 1 км от села Исковцы Лохвицкого района произошел взрыв "Урангой-Помары-Ужгород".
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают милиционеры и сотрудники ГСЧС. Проводится проверка.
По словам руководителя пресс-центра МВД в Полтавской области Юрия Сулаева, высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущается в радиусе до 1 км, предает УНИАН.
"Сейчас идет перекрытие газа на поврежденном участке", - сказал Сулаев.
Также представитель МВД отметил, что причины возникновения пожара будут выясняться после его ликвидации.
видео: 1stVideoChannel