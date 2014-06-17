Названа причина взрыва на газопроводе в Полтавской области: опубликованы фото

Причиной взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области стала разгерметизация.

Об этом сообщила начальник сектора связей со СМИ и с общественностью облуправления ГСЧС Светлана Рыбалко, пишет УНИАН.

По ее словам, разгерметизация газопровода произошла возле села Истивцы. После взрыва началось горение газа.

"Сейчас магистральное управление газопроводов проводит аварийные работы по прекращению подачи газа путем перекрытия заглушек. Населенные пункты не отключались от газа. На месте работает 11 единиц нашей техники, 46 работников и туда поехал спецотряд из Полтавы",- сказала она.

Напомним, сегодня, 17 июня, на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", расположенного вблизи села Пестичевское Лохвицкого района Полтавской области произошел взрыв.

Как сообщили в МВД, по предварительным данным, площадь распространения огня достигает километра. Предварительная версия причин взрыва – диверсия.

фото: twitter.com/euromaidan