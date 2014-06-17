Взрыв в Полтавской области не повлияет на транзит газа в Европу

В "Укртрансгазе" заявили, что взрыв на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области не влияет на транзит российского газа в Европу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Чрезвычайная ситуация, которая произошла на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" (с. Красное Полтавской области), не влияет на транзит природного газа в страны Европы", - говорится в сообщении.

"С 15 до 16 часов оперативно были проведены работы по локализации участка поврежденного газопровода. По состоянию на 16.15 пламя погашено. Жертв и пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники "Укртрансгаза" и принимают меры в соответствии с действующим в компании планом ликвидации аварийных ситуаций.

Напомним, сегодня, 17 июня, на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", расположенного в Лохвицком районе Полтавщины произошел взрыв.

В ГСЧС причиной взрыва на газопроводе назвали разгерметизацию.

Как сообщили в МВД, по предварительным данным, площадь распространения огня достигает километра. Предварительная версия причин взрыва – диверсия.

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