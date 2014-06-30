На Луганщине в шахте произошел пожар: горняки не пострадали

29 июня на Луганщине на шахте "Молодогвардейская" ПАО "Краснодонуголь" на горизонте 617м, в конвейерной ходке возник пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 7 горняков, работавших на аварийном участке, самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

"Шахта продолжает работать в обычном режиме. К ликвидации пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 18 июня в Угледаре из-за отравления аммиаком 4 человека погибли в коллекторе теплотрассы.