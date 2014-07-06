Разгул бандитизма на Луганщине: похищены пятеро милиционеров

В воскресенье, 6 июля, стало известно, что двумя днями ранее в Луганской области вооруженные боевики взяли в плен пятерых сотрудников милиции.

Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай сообщила УНИАН.

По ее словам, вооруженные автоматами боевики в камуфляже взяли в плен 5-х сотрудников милиции, а также похитили 8 служебных автомобилей, 5 пистолетов ПМ и 80 патронов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 статьи 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) УК Украины.

Принимаются меры по установлению местонахождения похищенных силовиков.

Напомним, что в Донецке тоже разгул бандитизма – вооруженные люди угнали полтора десятка автомобилей, при этом 7 машины – милицейские.