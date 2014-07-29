С начала июля в Луганске погибли 93 мирных жителя

В понедельник, 28 июля, стало известно, что с начала активных боевых действий в Луганске погибли 93 человека, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского горсовета.

Мэрия обнародовала обобщенные данные, из которых следует, что с начала июля в Луганске, где идут активные вооруженных столкновения, погибли 93 (в том числе один ребенок) и ранены 407 (в том числе четверо детей) мирных жителей.

Кроме того, пострадали 97 многоквартирных и 286 частных домов.

В горсовете также подсчитали количество поврежденных в результате боевых действий объектов социальной сферы, среди которых 23 школы, 3 вуза, 4 колледжа, 9 студенческих общежитий, 21 детский сад, 3 лечебных учреждения, 8 социально-культурных объектов, 14 заводов (в том числе Хлебозавод №3), 26 магазинов, автовокзал и склады.

Также в Луганске повреждены 11 троллейбусов, 5 трамваев, 5 коммунальных автобусов, 48 маршрутных такси; 18 км контактных линий электротранспорта, 26 км линий электропередач, 18000 кв.м. дорожного полотна.

Пострадали 12 котельных, 14 электроподстанций и 8 объектов водоснабжения. Закрыты 80% городских рынков. В городе нет топлива.

Уже во вторник, 29 июля, стало известно, что в результате обстрела погибли 5 мирных жителей (все они находились на содержании в доме престарелых), кроме того, получили ранения 8 мирных луганчан.

Напомним, что западнее Луганска боевики готовят оборону сразу нескольких крупных городов - Первомайска, Стаханова, Брянки и Алчевска.