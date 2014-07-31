Из-за обстрелов боевиков Луганск полностью остался без электричества

В четверг, 31 июля, в связи с постоянными обстрелами боевиков и вооруженными столкновениями в Луганске была повреждена еще одна линия, которая питает город со стороны Краснодона. В результате областной центр полностью отключен от энергоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского горсовета.

Обесточены жилые дома, объекты социальной сферы, в том числе лечебные учреждения. Временно больницы запитаны от электрогенераторов, однако в городе уже исчерпаны имеющиеся запасы топлива.

Из-за отсутствия электроэнергии прекратили работу насосные и повысительные станции, в городе серьезные проблемы с водоснабжением.

В настоящее время специалисты не могут выехать на место происшествия из-за непрекращающихся вооруженных столкновений. Как только представится такая возможность, будут рассмотрены варианты решения аварийной ситуации и возобновления подачи электроэнергии.

Также сообщается, что, по оценкам специалистов, при наличии трансформатора весом более 100 тонн, а также других составляющих, для проведения аварийно-восстановительных, пусконаладочных работ и восстановления электроснабжения необходим ориентировочно один месяц при условии, что в этом районе прекратятся вооруженные столкновения.

Напомним, что украинские силовики организовывают коридор для безопасного выезда мирных жителей из Луганска.