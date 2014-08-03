Ночная драка в центре Одессы: пьяные "десантники" требовали проституток

В ночь на воскресенье, 3 августа, на Малой Арнаутской в центре Одессы произошла пьяная драка, а результате которой несколько человек были жестоко избиты, а женщине оторвало ступню ноги.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Думская".

Как пишет издание, трое мужчин в тельняшках отмечали День ВДВ. В районе автовокзала нетрезвые "десантники" сели в такси, где находился таксист с товарищем.

В пути пассажиры пили пиво и вели себя вызывающе – требовали найти им девушек легкого поведения. Поэтому на Малой Арнаутской друг таксиста заявил парням, что везти их такси не будет и что им придется покинуть машину.

"Десантники" вытащили обидчика из машины, то достал травмат и открыл огонь. Однако оружие у него отобрали, после чего начали избивать. Водитель при этом оставался в салоне и сигналил.

Проходившая мимо 45-летняя женщина заступилась за избиваемого, но тоже была избита - ей нанесли несколько ударов и повалили на асфальт. В этот момент водитель такси резко сдал назад. Он не заметил женщину, и авто наехало несчастной на ногу, оторвав ступню.

Вокруг начала собираться толпа. Слегка протрезвевшие "десантники" бросились бежать по Александровскому проспекту в сторону Привоза. Таксист на своей машине погнался за ними. На улице Куйбышева он настиг и сбил одного из хулиганов.

На место происшествия прибыли бойцы спецбатальона милиции, они задержали двоих зачинщиков драки и водителя такси. Третьему "десантнику" удалось скрыться. Изъяты пистолет травматического действия и гильзы.

Друг таксиста госпитализирован с тяжелыми травмами головы в ГКБ №1, вступившаяся за него женщина в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу.

Напомним, что вчера Президент Петр Порошенко поздравил десантников и заявил, что Украина держится на таких, как они.

Фото: Dumskaya.net