Ночная драка в центре Одессы: пьяные "десантники" требовали проституток

3 августа 2014, 18:58

Женщине оторвало ступню ноги.

  • Пострадавшая женщина Думская
  • Пострадавшая женщина Думская
  • Побитая машина такси Думская
  • Пьяные "десантники" Думская
  • Милицейская машина Думская
  • Использовання обойма от трамата Думская

В ночь на воскресенье, 3 августа, на Малой Арнаутской в центре Одессы произошла пьяная драка, а результате которой несколько человек были жестоко избиты, а женщине оторвало ступню ноги.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Думская".

Как пишет издание, трое мужчин в тельняшках отмечали День ВДВ. В районе автовокзала нетрезвые "десантники" сели в такси, где находился таксист с товарищем.

В пути пассажиры пили пиво и вели себя вызывающе – требовали найти им девушек легкого поведения. Поэтому на Малой Арнаутской друг таксиста заявил парням, что везти их такси не будет и что им придется покинуть машину.

"Десантники" вытащили обидчика из машины, то достал травмат и открыл огонь. Однако оружие у него отобрали, после чего начали избивать. Водитель при этом оставался в салоне и сигналил.

Проходившая мимо 45-летняя женщина заступилась за избиваемого, но тоже была избита - ей нанесли несколько ударов и повалили на асфальт. В этот момент водитель такси резко сдал назад. Он не заметил женщину, и авто наехало несчастной на ногу, оторвав ступню.

Вокруг начала собираться толпа. Слегка протрезвевшие "десантники" бросились бежать по Александровскому проспекту в сторону Привоза. Таксист на своей машине погнался за ними. На улице Куйбышева он настиг и сбил одного из хулиганов.

На место происшествия прибыли бойцы спецбатальона милиции, они задержали двоих зачинщиков драки и водителя такси. Третьему "десантнику" удалось скрыться. Изъяты пистолет травматического действия и гильзы.

Друг таксиста госпитализирован с тяжелыми травмами головы в ГКБ №1, вступившаяся за него женщина в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу.

Напомним, что вчера Президент Петр Порошенко поздравил десантников и заявил, что Украина держится на таких, как они.

Фото: Dumskaya.net

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Одесса десантники ВДВ драка проститутки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять