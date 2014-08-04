В Харькове из огнемета обстреляли военкомат

В ночь на 4 августа в Харькове неизвестные обстреляли из огнемета и автомата областной военный комиссариат.

Об этом со ссылкой на информированный источник передает УНИАН.

Нападение произошло 02:35.

По предварительной информации, нападающие подъехали к зданию военкомата на автомобиле со стороны улицы Малиновского.

"Предварительно был выстрел из огнемета, вероятно "Шмель" российский, и очередь из автомата", - сказал источник.

По предварительной информации, никто из сотрудников военкомата не пострадал.

На фасадной части здания выбиты стекла, также повреждены двери учреждения.

Тем временем, стали известны первые поднобности расследования: предварительно атака была квалифицирована как теракт. Расследованием занялась СБУ, а процессуальным руководством - прокуратура Харьковской области.

Напомним, ранее подобной атаке подвергся Харьковский бронетанковый завод: его также обстреляли из огнемета.