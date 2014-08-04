В Харькове из огнемета обстреляли военкомат

Здание военкомата подверглось атаке около половины третьего ночи.
В ночь на 4 августа в Харькове неизвестные обстреляли из огнемета и автомата областной военный комиссариат.
Об этом со ссылкой на информированный источник передает УНИАН.
Нападение произошло 02:35.
По предварительной информации, нападающие подъехали к зданию военкомата на автомобиле со стороны улицы Малиновского.
"Предварительно был выстрел из огнемета, вероятно "Шмель" российский, и очередь из автомата", - сказал источник.
По предварительной информации, никто из сотрудников военкомата не пострадал.
На фасадной части здания выбиты стекла, также повреждены двери учреждения.
Тем временем, стали известны первые поднобности расследования: предварительно атака была квалифицирована как теракт. Расследованием занялась СБУ, а процессуальным руководством - прокуратура Харьковской области.
Напомним, ранее подобной атаке подвергся Харьковский бронетанковый завод: его также обстреляли из огнемета.