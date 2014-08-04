В Торезе боевики из минометов обстреляли тюрьму, двое раненых

Пострадали девушка-оператор и мужчина-заключенный.
В ночь на понедельник, 4 августа, террористы ДНР обстреляли из минометов исправительную колонию №28 в Торезе Донецкой области.
Об этом председатель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький сообщил на своей странице в Facebook.
"Тяжело ранена оператор видеонаблюдения - девушке 22 года. Тяжелое ранение получил осужденный", - пишет он.
По информации Старенького, им оказывается медицинская помощь. "Все осужденные помещены в бомбоубежище на территории учреждения", - написал он, уточнив, что побег осужденных не допущен.
Напомним, что ранее на Донбассе боевики неоднократно освобождали из колоний заключенных с боевым опытом и отправляли воевать.
Видео: 112.ua