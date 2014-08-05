Обстрел Горловки: боевики приехали на пожар с российскими журналистами

В понедельник, 4 августа, поздно вечером в частном секторе поселка Аксеновка, расположенном в городе Горловка, в результате обстрела загорелись дома. Любопытно, что первыми на месте пожара появились боевики в сопровождении российских журналистов.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание Gorlovka.ua.

В социальных сетях пишут, что боевики прибыли в этот район в камуфлированных джипах с российскими журналистами.

В частности, в сообществе "Новая Горловка" сообщали: "горят дома на ул. Партизанской, возможно, бар "Жара", пожарных нет... А теперь прикол - в сопровождении камуфлированных джипов в район атаки прибыли... российские журналисты".

Журналист Никита Синицин на своей странице в Facebook рассказал, что на Аксеновке сгорели 5 жилых домов частного сектора.

По его словам, знакомый пожарный рассказал: в поселке Аксеновка (он же поселок Машзавода) в результате артобстрела сгорели 5 жилых домов частного сектора.

По словам жителя поселка, досталось району улиц Урицкого, Шевченко, Розы Люксембург и Володарского. "Как будто бы пострадавших нет, во всяком случае, мне слышать этого не доводилось", - признался знакомый.

Напомним, что боевики накапливают силы в Горловке и пытаются остановить наступление сил АТО

Фото, видео: youtube.com