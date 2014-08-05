В Донецке боевики установили зенитку на крыше бизнес-центра

В милицию поступила информация о том, что в захваченном террористами Донецке вооруженные неизвестные в камуфляжной форме прибыли в бизнес-центр "Акула" в Ворошиловском районе, где установили на крыше зенитную установку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

Напомним, что в ночь на вторник, 5 августа, во всех районах Донецка были слышны перестрелки, а в Петровском и Кировском районах - ежечасные минометные залпы.