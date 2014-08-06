Разборки террористов на Луганщине: в перестрелке убит главарь боевиков "Кабан"

В Луганской области произошла перестрелка между группировками террористов, которые орудуют в регионе, во время которой был убит лидер боевиков Антрацита по кличке "Кабан".

Об этом сообщил десантник 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады под псевдонимом "Позывной Маршал", пишет ЛИГАБизнесИнформ.

"Ранее была информация, что боевики Антрацита набили стрелку боевикам из Красного Луча, и перевалили друг друга, в результате бойни "защитников русскоязычного народа" был убит главарь банды Антрацита "Кабан", - рассказал военнослужащий.

"Думаю, без руководителя там полный хаос "обезьян с гранатами". Вот такое вот житье-бытие в ЛНР", - подчеркнул силовик.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что ранее на Донбассе между террористами уже возникали вооруженные столкновения. В частности, в начале июля в районе аэропорта Луганска произошла перестрелка между различными группировками террористов, семеро из них были убиты.

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