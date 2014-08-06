На Донбассе диверсанты повредили магистральный кабель: без связи остались 8 городов

Во вторник, 5 августа, диверсанты повредили магистральную кабельную линию на участке Ясиноватая - Красный Луч Донецкой области, оставив без связи сразу 8 городов Донбасса.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, без связи остались Дебальцево, Дзержинск, Артемовск, Горловка, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Славянск. Сейчас восстановление сетей связи невозможно из-за боевых действий в этом районе.

Напомним, что в течение суток силы АТО 25 раз вступали в огневой контакт с террористами в районах н.п. Орлово-Ивановка, Кумачово, Шумы, Новоивановка, Марьевка, Красный Яр, Стукалова Балка, Саур-Могила и аэродрома "Луганск", новую карту зоны АТО смотрите здесь.

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