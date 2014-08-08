За сутки в зоне АТО погибли 15 силовиков, еще 89 – ранены

За последние сутки, 7 августа, в зоне АТО на Донбассе погибли 7 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 8 пограничников.

Об этом со ссылкой на представителя информцентра СНБО Андрея Лысенко сообщает УНИАН.

Он также рассказал, что за минувшие сутки ранения получили 89 военных.

"Это связано с выходом 79-й бригады из этого "котла", когда велся бешеный обстрел из России и территории, которую пока что контролируют террористы", - уточнил Лысенко.

Агентство напомнило, за последнее время самые большие потери среди военнослужащих были понесены 5 августа. Тогда в зоне АТО погибли 18 военных, еще 54 были ранены. За 6 августа силы АТО потеряли 7 военнослужащих, 15 получили ранения.

Новую карту зоны АТО смотрите здесь.