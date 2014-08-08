Террористы повесили прокурора Свердловска: не захотел перейти на сторону ЛНР

Спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко заявил, что на Донбассе террористы пытали, а потом убили прокурора города Свердловск (Луганская область), требуя от него перейти на сторону так называемой ЛНР.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет УНИАН.

Лысенко заявил, что "в морге города Луганск обнаружено тело прокурора города Свердловск Луганской области".

"По оперативной информации, его продолжительное время истязали террористы, требуя перейти на сторону так называемой ЛНР. Не получив согласия, боевики повесили прокурора", - добавил спикер инфоцентра СНБО.

В то же время он сообщил, что, по словам коллег погибшего, он до конца выполнял свои обязанности, не став изменником.

Ранее в СНБО рассказали об успехах АТО в Луганской области, заявив, что силовики освободили село Круглик.