В Краснодоне танк боевиков протаранил троллейбус, опубликовано фото

В воскресенье, 10 августа, утром в захваченном террористами Краснодоне Луганской области танк, которым управляли боевики ЛНР, протаранил троллейбус. Водитель погиб, есть раненые.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Информатор".

"Господа, сегодня наблюдал такую ситуацию, как "защитники" в самом центре Краснодона проехал через троллейбус. Троллейбус стоял на остановке, дорога была свободная, но эти дегенераты просто въехали в троллейбус сбоку. Просто интересно, что поэтому поводу скажут российские СМИ", - комментирует увиденное местный житель.

"Да срезал весь бок. Лично стоял на остановке с батей. Ужас. Помогали двери открывать", "Переда почти нет", "Части водительского места просто нет", "Тралик просто напополам разорвало. Жутко", - описывают произошедшее очевидцы.

По данным свидетелей, водитель троллейбуса получил ранения, но выжил, однако погибли трое пассажиров – девушка и двое мужчин.

Как пишет издание, трагедия произошла в районе остановки "поликлиника". Очевидно, водитель танка не справился с управлением. На скорости не смог войти в поворот, в следствие чего врезался в троллейбус.

Напомним, это не первое ДТП подобного рода. В Крыму российский броневик "Тигр" протаранил троллейбус.

Фото: @Lugansk_Today